Minister finansów Andrzej Domański o przesunięciach w budżecie. Wskazał priorytety

- Ten budżet nazwałbym budżetem bezpieczeństwa i inwestycji. Przeznaczmy 4,7 proc. Naszego PKB na obronę – zdecydowanie najwięcej ze wszystkich członków NATO. A jednocześnie zapewniamy środki na inwestycje niezbędne z punktu widzenia długoterminowego wzrostu gospodarczego - powiedział Andrzej Domański.

Andrzej Domański: Moja współpraca z koalicjantami jest bardzo dobra

Podczas rozmowy minister przekonywał, że – mimo różnic w podejściu np. do kredytu 0 proc. – relacje wewnątrz koalicji nie wzbudzają zastrzeżeń. - Wydaje mi się, że moja współpraca z koalicjantami jest bardzo dobra, szukamy wspólnych rozwiązań, a dyskusje potrafią trwać wiele godzin - stwierdził. - Każda z partii tworzących koalicję ma swoje priorytety, ale działamy jako rząd. Ja jestem zadowolony ze współpracy ze wszystkimi partiami koalicyjnymi, także teraz – w tej trudnej sytuacji związanej z powodzią - dodał. - Cieszę się, że udało nam się wspólnie znaleźć rozwiązania, które pozwoliły uruchomić dodatkowe środki na zwalczanie skutków powodzi - zaznaczył.

Domański pytany był także o finansowanie służby zdrowia. - My oczywiście zapewniamy w przyszłorocznym budżecie rekordowe środki na ochronę zdrowia. One wynikają wprost z ustawy o ochronie zdrowia, gdzie zapisana jest relacja nakładów relacja nakładów na ochronę zdrowia w relacji do PKB. To jest co prawda w relacji do PKB przed dwóch lat, ale ten poziom sukcesywnie rośnie - powiedział minister. - Oczywiście wiemy, że z finansowaniem ochrony zdrowia wiążą się różne wyzwania. Jestem w kontakcie z panią minister Leszczyną i ona zdaje sobie sprawę, że te środki muszą być wydawane efektywnie - dodał.