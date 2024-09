Wybory w Austrii. Prawicowo-populistyczna FPÖ z najlepszym wynikiem

Jeśli wyniki prognozy by się potwierdziły, FPÖ miałaby w Radzie Narodowej 57 mandatów, ÖVP - 52, SPÖ - 40, Zieloni i Neos - po 17.



Zadanie mianowania kanclerza należy do prezydenta Alexandra Van der Bellena, który wcześniej dał do zrozumienia, że nie wskaże na to stanowisko Kickla. Z kolei obecny kanclerz Karl Nehammer z ÖVP wielokrotnie wykluczał wejście w koalicję z Kicklem, a nawet prowadzenie negocjacji rządowych, choć ÖVP i FPÖ sprawowały już wspólne rządy pod kierunkiem Sebastiana Kurza. Upadły one z powodu tak zwanej afery „Ibiza” w 2019 roku.