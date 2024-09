Czytaj więcej Zawody prawnicze Prokuratura reaguje w sprawie Barskiego. "Stanowisko nie wywołuje skutków prawnych" Sąd Najwyższy orzekł w piątek, że przywrócenie do służby prok. Dariusza Barskiego i powołanie go na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawną i było skuteczne. Prokuratura Krajowa w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że "dzisiejsze stanowisko (...) nie jest uchwałą Sądu Najwyższego" i "nie wywołuje skutków prawnych, ponieważ zostało podjęte przez osoby nieuprawnione. "

Ksiądz Michał O. oraz urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości siedzą w areszcie w związku ze śledztwem toczącym się w sprawie nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości.



- Jest też sprawa szersza dotycząca ministra sprawiedliwości, który za tym wszystkim stał (Adama Bodnara), ministra spraw wewnętrznych (w tamtym czasie był to Marcin Kierwiński), bo to w końcu policja włamywała się do prokuratury krajowej i wreszcie sprawa całego rządu. Radziłbym, w szczególności koalicjantom, KO jest tu nie do naprawienia, zastanowić się nad tym, co się będzie dalej w kraju działo i czy warto podtrzymywać tę sytuację, którą mamy w tej chwili – mówił też Kaczyński.



- Ten wyrok zmienia sytuację w Polsce i my będziemy robić wszystko, żeby ta zmiana miała charakter realny. Nie będę w tej chwili mówił o decyzjach, takie decyzje nie zapadły, ale z całą pewnością będziemy tę sytuację analizować i wyciągać z niej wnioski. To co stało się w czasie powodzi, będzie jutro przez nas omawiane, z udziałem ekspertów. To sprawa odrębna – dodał.



- I jeszcze raz apeluję do tych którzy współtworzą tę koalicję, poza Koalicją Obywatelską, żeby się poważnie zastanowili – podsumował.