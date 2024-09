- Nie na wszystkie pytania we wczorajszej debacie, w czasie informacji o powodzi, te odpowiedzi padły. Ja przesłuchiwałam wieczorem tę debatę. Wiemy, że sytuacja była bardzo trudna, jest bardzo trudna, problemy dopiero się zaczynają, trzeba to posprzątać, te tereny odbudować. O to trzeba dopytywać. I trzeba dopytywać, jak wyglądała sytuacja w tych najtrudniejszych dniach. Wydaje mi się, że – zwłaszcza na początku to był temat – który był podnoszony, tej informacji brakowało, nie zawsze mieszkańcy otrzymywali informacje na czas, nie otrzymywali informacji samorządowcy, by je później dalej przekazać - odparła Matysiak.



- Zadawanie pytań nie jest, w żaden sposób, zapisywaniem się do opozycji, zapisywaniem się do PiS. To jest normalna rzecz. Każdy może rząd krytykować, zadawać pytania – dodała.



Trzeba znaleźć jakiegoś winnego, trzeba skupić uwagę społeczeństwa na wrogu. Jak się okazuje takim wrogiem mogą być bobry Paulina Matysiak, posłanka Nowej Lewicy

Paulina Matysiak o wypowiedzi Donalda Tuska z 13 września: Mogło to brzmieć zbyt uspokajająco

Matysiak pytano też o słowa Donalda Tuska z 13 września, za które krytykuje go opozycja. Tego dnia premier mówił we Wrocławiu, że „prognozy nie są przesadnie alarmujące". - Dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju; nie ma powodu do paniki – przekonywał. - Ale w tej samej wypowiedzi powiedziałem, niezależnie od tego na ile te prognozy nie są przesadnie alarmujące, musimy być zmobilizowani. Bo nie ulega wątpliwości, że dojdzie do dramatycznych zdarzeń - komentował te słowa sam Tusk 20 września.

- To zdecydowanie był błąd – mówiła o wypowiedzi Tuska z 13 września Matysiak. - Tutaj należało podejść z pełną powagą do tej sytuacji, tej sytuacji nie koloryzować. Myślę, że takie zapewnienia z ust premiera mogły brzmieć zbyt uspokajająco. Pewne osoby mogły temat zbagatelizować - oceniła.