Mimo wyjątkowo podłych warunków więźniowie szli tam do pracy. Dlatego, że do aresztu, z którego ich przywożono, nie wolno było w paczkach przekazywać m.in. warzyw i owoców, za to w magazynie Dornaua była cebula. – A cebulka była smaczna – uśmiecha się były więzień.

Grzywna w Saksonii za ukrywanie majątku

Dornau musiał wiedzieć, że jego białoruski biznes jest podejrzany (przede wszystkim z powodu zatrudniania więźniów), dlatego nie chwalił się nim. Dyskrecję zachowywał do tego stopnia, że informacji o lidzkiej spółce nie dołączył do obowiązkowego dla deputowanego zeznania podatkowego w Landtagu.

Szefostwo saksońskiego parlamentu jednak jeszcze w sierpniu dowiedziało się o nim i ukarało prawicowego radykała grzywną ponad 20 tys. euro – ale tylko za ukrywanie informacji o spółce Cybulka-BEL.