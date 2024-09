Czytaj więcej Polityka Ministerstwo Kultury chce usunąć dyrektora powstającego muzeum Szefowa Ministerstwa Kultury Hanna Wróblewska planuje odwołać dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro przed zakończeniem kadencji. Są protesty.

Dlaczego Robert Kostro nie będzie już dyrektorem Muzeum Historii Polski?

Decyzję ministerstwa potwierdził wcześniej „Rzeczpospolitej” Robert Kostro.

Przypomnijmy, że niemal dwa tygodnie temu Hanna Wróblewska wysłała do kilku organizacji pisma z prośbą o opinię na temat odwołania z pełnionej funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski. Trafiły one m.in. do Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, ale też związków zawodowych w Muzeum Historii Polski. Sformułowała zarzuty, które sprowadzają się do „nieefektywnego gospodarowania mieniem przy realizowanej inwestycji”.

Wróblewska zarzucała Kostro m.in. niewystarczający nadzór nad przygotowaniem, planowaniem i realizacją zadania o wartości 24 mln zł na zakup wyposażenia magazynów zbiorów, ponadto niski poziom wykorzystania środków w 2021 r. (4,5 mln zł z zaplanowanych 147,9 mln zł), w 2022 r. (137,8 mln zł z 268 mln zł). Wskazała też na niewłaściwy nadzór nad inwestycją, co spowodowało spór prawny z wykonawcą inwestycji spółką BUDIMEX, która zgłasza wobec muzeum wielomilionowe roszczenia.

Kostro został powołany na dyrektora muzeum w 2006 r., a kontrakt miał podpisany do 2027 r., rok wcześniej powinna być gotowa wystawa stała tej największej i najbardziej kosztownej placówki muzealnej w Polsce.