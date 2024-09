By dowiedzieć się, jaki, zdaniem respondentów powinien być przyszły prezydent, ośrodek CBOS przedstawił listę osiemnastu cech, predyspozycji, kompetencji i sposobów postępowania kandydata. Hierarchię tych wartości należało określić w siedmiopunktowej skali. Dla zdecydowanej większości badanych (aż 87 proc.) ważne okazało się to, by prezydent stał na straży konstytucji, działał zgodnie z jej duchem i dbał o praworządność. 79 proc. respondentów wskazało, że ważne jest, by prezydent reprezentował wszystkich Polaków. Taką cechę jak znajomość i zrozumienie problemów zwykłych ludzi wskazało 78 proc. badanych.

Na następnych miejscach tego zestawienia znalazły się: otwartość na dialog, porozumienie i współpracę (75 proc.), zdolności przywódcze i umiejętność bycia liderem w trudnych czasach (74 proc.). Umiejętność równego traktowania wszystkich sił politycznych i sprawowania roli niezależnego arbitra wskazało 69 proc. badanych. Doświadczenie w polityce międzynarodowej jako ważne wskazało 69 proc. badanych. Polacy chcieliby także, by prezydent znał się na obronności i kwestiach bezpieczeństwa (67 proc.), umiał współpracować z rządem (65 proc.) korzystał z weta zgodnie z interesem państwa i obywateli (65 proc.), był człowiekiem nowoczesnym, świadomym zmian i wyzwań, które stoją przed światem (664 proc.). Następne na tej liście okazały się takie cechy jak przywiązanie do tradycji i wartości narodowych (61 proc.), stanowczość i zdecydowanie (59 proc.), tolerancja i otwarcie na różne przekonania i poglądy (57 proc.).

Poniżej połowy respondentów (48 proc.) wskazało potrzebę, by prezydent stał na straży praw wszelkich mniejszości, miał wizję rozwoju kraju (41 proc.). Najmniej z badanych za ważną cechę prezydenta uznało kierowanie się wyznawanymi przez siebie wartościami (30 proc.) i dbanie o interesy własnego środowiska politycznego (14 proc.).

Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Duda, Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa. Który model prezydentury jest najbliższy badanym?

Wśród składanych swobodnie przez respondentów propozycji kandydatów na urząd prezydenta w przyszłorocznych wyborach pojawiły się nazwiska trzech prezydentów, byłych – Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy oraz obecnego – Andrzeja Dudy. Ankietowani – zaznacza CBOS – mogli nie pamiętać, że w świetle prawa ani Aleksander Kwaśniewski ani Andrzej Duda po dwóch kadencjach na urzędzie prezydenta nie mogą już starać się o najwyższy urząd w państwie.