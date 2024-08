Jarosław Kaczyński wyjaśnia, dlaczego PiS nie wystawi w wyborach prezydenckich kobiety

Prezesa PiS pytano też o nadchodzące wybory prezydenckie, które odbędą się wiosną 2025 roku i o kandydata PiS w tych wyborach (o reelekcję nie będzie mógł już ubiegać się Andrzej Duda, dla którego obecna kadencja jest drugą i, zgodnie z konstytucją, ostatnią).



Kaczyński deklaruje, że lista potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta znajduje się w jego głowie. - I jest coraz krótsza – zaznacza. - Dysponujemy badaniami, które wskazują jaki powinien być przyszły prezydent. Uważam, że w naszym środowisku jest wiele osób, które świetnie pełniłyby tę funkcję, ale najpierw trzeba wygrać wybory - dodaje.



W tym czasie wojennym, wydaje nam się, że kobieta nie miałaby wielkich szans. Trudno mi sobie wyobrazić nawet model tej pani, która byłaby tą kandydatką Jarosław Kaczyński, prezes PiS

Prezes PiS potwierdza, że partia w wyborach prezydenckich nie wystawi kobiety. - W tym czasie wojennym, wydaje nam się, że kobieta nie miałaby wielkich szans. Trudno mi sobie wyobrazić nawet model tej pani, która byłaby tą kandydatką. Z mężczyzną to wiadomo – musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę. Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa języki. Mamy kandydatów, którzy są doskonali i w angielskim, i francuskim. Tak jak ten prawdopodobny przeciwnik w drugiej turze. Musi być obyty międzynarodowo. To powinien być człowiek, dla którego świat nie jest czymś obcym, który bywał na konferencjach, wykładach - wylicza cechy idealnego kandydata na prezydenta Kaczyński.



Ze słów Kaczyńskiego wynika też, że choć Mateusz Morawiecki – jak zapewnia prezes PiS - "ma bardzo silną pozycję w partii", to jednak kandydatem na prezydenta raczej nie będzie ponieważ "jest obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji". - To powoduje, że ma pewne wejście do drugiej tury, ale zwycięstwo w niej byłoby wynikiem jakiegoś cudu. Z drugiej strony, gdybyśmy z powodu jakiegoś innego cudu stanęli przed możliwością powołania premiera, to niewątpliwie zostałby nim Morawiecki – deklaruje jednocześnie Kaczyński.



Jarosław Kaczyński mówi, dlaczego Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich

Mówiąc o osiągnięciach rządu Zjednoczonej Prawicy Kaczyński podkreśla, że partia ta „zmieniła strukturę gospodarczą i ustrój polityczny” Polski, ale „nie zmieniła aparatu państwowego”. - To jest ciągle co najwyżej zmutowany, stary aparat ze wszystkimi obciążeniami. Przy pomocy tego aparatu państwowego nie da się zmienić układu społecznego, w tym mechanizmów wpływu i tworzenia władzy. Udało nam się rządzić naprawdę sporo lat, mimo przewagi tamtej strony, jeśli chodzi o pieniądze, o możliwości medialne i międzynarodowe. Elementem tej zmiany państwa miały być zmiany w sądownictwie. To ono jest tym ostatecznym decydentem. W związku z tym sądy, które nie zostały poddane żadnej weryfikacji, trzeba było mocno zreformować. Kto to powstrzymał, to pan dobrze wie - mówi prezes PiS pytany o to, czego nie udało się zrealizować w czasie ośmiu lat jego partii u sterów władzy.