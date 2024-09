To jest sojusz przegranych. Tak „Le Monde” określi gabinet Barniera

Pierwszy konkretny test przetrwania Barniera będzie miał miejsce już za kilkanaście dni przy okazji głosowania budżetu na przyszły rok. Z braku większości premier musi posiłkować się procedurą z art. 49.3 konstytucji, zgodnie z którą ustawa może przejść bez głosowania, ale rząd musi poddać się pod wotum zaufania. Lewica już zapowiedziała, że opowie się za obaleniem gabinetu, chyba że ten cofnie wiek przechodzenia na emeryturę o dwa lata, do 62 lat, i tym samym zrezygnuje z kluczowej reformy Macrona. To jest dla Pałacu Elizejskiego wykluczone. Można się więc spodziewać, że będzie robił, co może, aby zyskać poparcie Le Pen. „Le Monde” swój komentarz redakcyjny o nowym gabinecie zatytułował „Sojusz przegranych. Zaprzeczenie frontu republikańskiego”. Dziennik zwraca uwagę, że 7 lipca doszło do niezwykłej mobilizacji Francuzów przy urnach, byle nie dopuścić do dojścia do władzy skrajnej prawicy. W drugiej turze ci kandydaci pozostałych ugrupowań, którzy mieli mniejszą szansę na wygraną, wycofywali się z wyborów, aby zjednoczyć siły za politykiem, który mógłby najskuteczniej pokonać Le Pen. To dzięki temu nie doszło do spełnienia się czarnych prognoz o przejęciu przez FN bezwzględnej większości.

Teraz jednak los ekipy Barniera będzie de facto w rękach Zjednoczenia Narodowego. Nie koniec na tym. Zwycięzcą wyborów sprzed dwóch i pół miesiąca była lewica. Tymczasem Macron doprowadził do powołania jednego z najbardziej prawicowych rządów w V Republice. Stawia to pod znakiem zapytania przywiązanie prezydenta do demokracji, choć i nie bez winy jest Melenchon, który już w noc wyborczą wykluczył wszelki kompromis w sprawie realizacji swojego programu.