Od poniedziałku Niemcy wprowadziły kontrole na granicach ze wszystkimi dziewięcioma krajami Unii Europejskiej, z którymi graniczą. Alberto Alemanno, profesor paryskiej szkoły prawa europejskiego (ELP) mówi dziennikowi „El Pais”, że w blisko 30-letniej historii Schengen nie było jeszcze tak poważnego ciosu w zasadę swobodnego przekraczania granic. Jego zdaniem decyzja Berlina jest też sprzeczna z unijnym regułami. Te pozwalają co prawda na czasowe zawieszenie wspomnianych regulacji, ale tylko w krytycznej sytuacji, gdy wszelkie inne środki podjęta w celu poddania kontroli imigracji zawiodą

W przypadku Niemiec tak nie jest. Olaf Scholz zdecydował się na podobny krok po zabójstwie w Solingen przed trzema tygodniami trzech osób przez nożownika z Syrii, który powinien był zostać odstawiony do Bułgarii. Kanclerz ma nadzieję, że przyczyni się do ograniczenia dalszego wzrostu popularności partii skrajnych, w szczególności Alternatywy dla Niemiec (AfD). Na fali obaw przed imigracją ugrupowanie to odniosło niezwykły sukces w wyborach w Saksonii i Turyngii pod koniec sierpnia. Podobnie może być w nadchodzącą niedzielę w sąsiadującej z Polską Brandenburgii.

Aż osiem krajów Strefy Schengen stosuje kontrole na granicach

Inicjatywa Niemiec spotkała się z negatywną reakcją części jej sąsiadów. Premier Donald Tusk wezwał do podjęcia w tej sprawie debaty w Brukseli. Austria zapowiedziała, że nie przyjmie azylantów, którzy zostaną odstawieni na jej granicę przez Niemcy. Debatę w sprawie inicjatywy Scholza przeprowadzono także w Parlamencie Europejskim. Jednak kompetencje europejskiej centrali są tu bardzo ograniczone. Berlin ma jedynie obowiązek notyfikacji swoich działań w Brukseli, jednak Komisja Europejska nie ma mocy postawienia weta.