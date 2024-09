Protest PiS w Warszawie. Kaczyński atakuje KO. „To nie jest polska formacja"

Prezes partii Jarosław Kaczyński nawiązał do zatrzymania ks. Michała Olszewskiego. Stwierdził, że aresztowany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości duchowny jest symbolem łamania praworządności w Polsce za rządów Donalda Tuska.

Reklama

Czytaj więcej Prawo karne Ksiądz Olszewski nie wyjdzie z aresztu. Sąd zdecydował Sąd przedłużył areszt dla księdza Olszewskiego. Chodzi o postawione duchownemu zarzuty m.in. przyjęcia sumy 66 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz prowadzonej przez niego Fundacji "Profeto".

- Ksiądz Michał Olszewski stał się symbolem tego wszystkiego, co jest tym wielkim złem, które dzieje się dziś w naszym kraju. Łamanie konstytucji, ustaw, praw człowieka, wszelkich zasad cywilizowanego państwa - powiedział Kaczyński. - Wszystkie definicje tortur przyjęte w ciągu ostatnich dziesięcioleci obejmują te działania, które były podejmowane wobec księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek. To jest hańba tej władzy. Odbiera im legitymację moralną, ale i polityczną do rządzenia - powiedział Kaczyński. - Oni się tak bardzo boją wypuścić księdza Michała i te panie, bo wiedzą, że wtedy padną słowa o tym, co się działo. Stąd ten strach – podkreślił.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego rząd atakuje Kościół i edukację

Nawiązał też do rzekomych tortur, jakim miał być poddawany ksiądz. – Widzieliśmy ks. Olszewskiego wychudzonego, zniszczonego. Widzieliśmy także innego człowieka, on opuścił więzienie. Rosyjskiego szpiega Rubcowa! Czy on był wychudzony? Czy był zniszczony? On był w dobrej formie, witał się serdecznie z Putinem – skomentował Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że zatrzymanie ks. Olszewskiego w Wielki Czwartek to atak na kościół. Nazwał to "tym samym modelem działania", co w 1950 r. Jak dodał, celem jest pacyfikacja Polski, a Koalicję Obywatelską nazwał „formacją zewnętrzną, która reprezentuje obce interesy”.