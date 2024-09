Na Białorusi zanika język… białoruski. „Kolejny etap rusyfikacji”

Gdy w tym roku rozpoczęła się szkoła Mikałaja mieszkającego na Białorusi, 15-latek odkrył, że nauczyciele i pracownicy nie nazywają go już tym imieniem. Zamiast tego nazywali go Mikołajem, co jest rosyjskim odpowiednikiem jego imienia.