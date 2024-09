Jednym z tematów debaty Donalda Trumpa z Kamalą Harris była polityka migracyjna.

Co Donald Trump mówił o migrantach podczas debaty z Kamalą Harris?

- Nasz kraj jest krajem upadającym. Ludzie chcą go odbić. Co oni zrobili z naszym krajem, pozwalając milionom ludzi napłynąć do USA? Wystarczy popatrzeć, co się dzieje z naszymi miastami. W Springfield (stan Ohio – red.) imigranci zjadają psy, zjadają koty, zjadają zwierzęta domowe ludzi, którzy tam mieszkają - mówił Trump.

Na uwagę moderatora, że władze Springfield nie potwierdzają doniesień o zjadanych przez imigrantów zwierzętach, Trump oświadczył, że słyszał, iż „ludzie o tym mówią”.

Były prezydent zaatakował również swoją rywalkę w kwestii proponowanego kierunku rozwoju systemu energetycznego kraju na bardziej zróżnicowaną i zrównoważoną mieszanką źródeł. Trump jako przykład podał Niemcy, które tego próbowały i nie udało im się zrezygnować z paliw kopalnych.