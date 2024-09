Donald Trump nie wykonał podobnych gestów. Starał się zmobilizować swój elektorat, ewentualnie nie stracić tych republikańskich wyborców, którym bliżej do centrum, dlatego starał się łagodzić przekaz na temat aborcji i szukał kompromisu.

Języczkiem u wagi była klasa średnia?

Kamala Harris chciała nie tylko odróżnić się od Donalda Trumpa, ale również Joe Bidena, który chwalił się dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi, podczas gdy życie przeciętnego amerykańskiego konsumenta wcale nie jest różowe. Kandydatka demokratów przekonywała, że w przeciwieństwie do Donalda Trumpa doskonale to rozumie. Trudne zadanie przed nią, ponieważ jest częścią administracji Bidena, co naturalnie wykorzystują republikanie.

Kandydaci dobrze rozpoznali problemy amerykańskich wyborców?

Dla Amerykanów, którzy pójdą do wyborczych urn, najważniejsza jest gospodarka. W postpandemicznej rzeczywistości mierzą się m.in. ze wzrostem cen podstawowych produktów i rosnącymi kosztami najmu.

Istotny pozostaje problem nielegalnej imigracji, która w ostatnich latach jest rekordowa. To kolejne w tej kampanii wyzwanie dla Kamali Harris jako członkini administracji Joe Bidena.

Wreszcie nie bez znaczenia jest temat aborcji, trudny z kolei dla Donalda Trumpa. Do tej pory chwalił się tym, że to dzięki niemu zmienił się skład Sądu Najwyższego, który mógł uchylić orzeczenie w sprawie Roe vs. Wade z 1973 roku, co oznacza w praktyce, że poszczególne stany mogą zakazywać aborcji. Ale to wcale nie podoba się wszystkim republikanom, na co wskazują badania, do których Trump zresztą się odniósł: część polityków partii republikańskiej, jak i wyborców, popiera dostępność aborcji w określonych przypadkach. Trump musiał więc kluczyć, z jednej strony starając się ich pozyskać, a z drugiej nie stracić tych najbardziej konserwatywnych.