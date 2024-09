Debata prezydencka w USA. Donald Trump twierdzi, że Partia Demokratyczna chce aborcji do dziewiątego miesiąca ciąży

Kolejną kwestią był temat aborcji. Kamala Harris zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że ten zamierza wprowadzić zakaz aborcji, czemu Trump zaprzeczył. Trump z kolei mówił, że Partia Demokratyczna chce prawa do aborcji nawet w dziewiątym miesiącu ciąży, a kandydat Harris na wiceprezydenta, Tim Walz ma wspierać „egzekucję dzieci po urodzeniu”, na co moderator debaty zwrócił uwagę, że w USA nie ma żadnego stanu, w którym legalne jest zabicie dziecka po urodzeniu.



Harris w odpowiedzi stwierdziła, że „większość Amerykanów wierzy w prawo kobiet do podejmowania decyzji o własnym ciele”. Wiceprezydent USA zapowiedziała, że będzie zmierzać do przywrócenia prawa do aborcji w takiej formie, w jakiej obowiązywała ona przed obaleniem wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Roe vs. Wade.



- Administracja i Donald Trump nie powinni mówić kobietom co mają robić z własnym ciałem – podkreśliła.



Donald Trump: W Springfield imigranci jedzą psy. Kamala Harris: Przez takie słowa wspiera mnie m.in. były republikański wiceprezydent

Kolejnym tematem debaty była polityka migracyjna.



- Nasz kraj jest krajem upadającym. Ludzie chcą odbić nasz kraj. To co oni zrobili z naszym krajem, pozwalając milionom ludzi napłynąć do USA. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje z naszymi miastami. W Springfield (stan Ohio – red.) imigranci zjadają psy, zjadają koty, zjadają zwierzęta domowe ludzi, którzy tam mieszkają - oświadczył. - Uczyńmy Amerykę znowu wielką. Ona niszczy ten kraj. Jeśli ona zostanie prezydentem ten kraj nie ma szans na sukces. Jeśli ona wygra będziemy Wenezuelą na sterydach.



Na uwagę moderatora, że władze Springfield nie potwierdzają doniesień o zjadanych przez imigrantów zwierzętach, Trump oświadczył, że słyszał, iż „ludzie o tym mówią”.