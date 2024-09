Jarosław Kaczyński broni Marszu Niepodległości. Prezes PiS ogłasza demonstrację w Warszawie

To jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości. Jarosław Kaczyński o działaniach Donalda Tuska

Prezes PiS zarzuca Donaldowi Tuskowi "pacyfikację Polski"

Kaczyński mówił, że niektórzy określają działania rządu Donalda Tuska i koalicji KO-PSL-Polska 2050-Nowa Lewica mianem "zemsty". Dodał, że to jego zdaniem błędna ocena. - Niejeden człowiek powiedział, że Tusk jest człowiekiem mściwym, ale to w tej chwili sprawa drugorzędna. To jest pacyfikacja kraju, który ma być pozbawiony niepodległości, bo każdy, kto ze zrozumieniem przeczyta projekty nowych traktatów, tych proponowanych traktatów europejskich, to wie, że po tym Polska będzie tylko terenem zamieszkałym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz - oświadczył Jarosław Kaczyński. - Oczywiście będą tu samorządy, będzie rząd, parlament, ale to wszystko będzie jedna wielka fikcja - stwierdził.

Jarosław Kaczyński zapowiada demonstrację w obronie Marszu Niepodległości

Prezes PiS przekonywał, że w tej sytuacji w Polsce realizowany będzie nie polski interes, lecz agenda sformułowana przez "imperialistów niemieckich" pod koniec XIX wieku. - To jest szczególnie ważne dla zrozumienia tych wydarzeń, które dzisiaj mają miejsce. To jest początek próby doprowadzenia do tego, żeby te marsze po prostu się nie odbywały albo odbywały się w takiej atmosferze, która będzie dla znacznej części społeczeństwa, która lubi spokój, odrzucane - oświadczył, odnosząc się do Marszu Niepodległości.

- Stąd nasz protest i to protest, który chcemy wyrazić nie tylko z tego miejsca czy w Sejmie, ale także chcemy go wyrazić korzystając z prawa do demonstracji. Tego rodzaju wiec generalnie pod Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się w kolejną sobotę - zapowiedział, ogłaszając demonstrację 14 września.

