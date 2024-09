Powstanie nowa partia z Jarosławem Kaczyńskim na czele? Patryk Jaki żąda gwarancji

Ocenił, że jest duża szansa na to, iż po następnych wyborach obóz Zjednoczonej Prawicy wróci do władzy. - Niektóre sondaże nawet dzisiaj pokazują, że jeżeli Konfederacja chciałaby współpracować, to jest tak, że na trzy sondaże w dwóch obecna władza traci większość - zaznaczył.

Zawsze uważałem, że to jest system ułomny, gdzie postkomuniści mieli swoje złote akcje w mediach, uczelniach wyższych, wymiarze sprawiedliwości, służbach, w kluczowych elementach. Patryk Jaki o III RP

- My stawiamy też kwestię tego, że jeżeli wrócilibyśmy do władzy (...) to będziemy prowadzili inną politykę, że wyciągniemy wnioski z błędów. My chcemy mieć w tej sprawie gwarancję - oświadczył Jaki. Lider Suwerennej Polski wyjaśnił, że chodzi o gwarancje programowe.- My wiedzieliśmy, że III RP jest systemem ułomnym, że żeby polskie państwo zaczęło naprawdę działać i odgrywać ważną rolę w świecie trzeba usprawnić cały system prawny - przekonywał.

W rozmowie z Polsat News Patryk Jaki wyraził opinię, że potrzebne jest odmłodzenie zarządu i odświeżenie PiS-u. - Widzę też w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości taką refleksję i uważam, że z początkiem października to się wydarzy. To teraz tylko kwestia szczegółów do dogadania - powiedział. - Oczywiście prezes (Jarosław Kaczyński - red.) dalej będzie gwarantem jedności obozu, natomiast ma powstać nowe ciało, nowy zarząd złożony głównie z polityków nowego pokolenia, który ma na co dzień nadać partii nowej dynamiki - kontynuował.

Decyzja PKW ws. PiS. Patryk Jaki wskazuje na Donalda Tuska

Odnosząc się do decyzji PKW w sprawie odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi z 2023 r. Jaki ocenił, iż "widać, że Donald Tusk ma plan". Według Jakiego, plan ten ma polegać na tym, że Tusk "w porozumieniu z Niemcami chce wykończyć wszystkie inwestycje, które zagrażają Niemcom". - To się dzieje, są dowody – przekonywał, wymieniając CPK, sprawę żeglowności Odry, budowy portów i elektrowni jądrowych. - Wszystkie inwestycje stoją - mówił w Polsat News.