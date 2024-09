Rosyjskie pociski balistyczne spadły w Połtawie na wojskowy instytut łączności w centrum miasta. Z informacji przekazywanych przez prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego wynika, że na instytut i pobliski szpital spadły dwa pociski balistyczne.



Atak Rosji na Połtawę: Ponad 200 osób poszkodowanych, kilkadziesiąt osób zabitych

- Jeden z budynków Instytutu Łączności został częściowo zniszczony. Ludzie zostali uwięzieni pod gruzami. Wielu udało się uratować. Ponad 180 osób zostało rannych. Niestety, wielu ludzi zginęło. Jak dotąd odnotowano śmierć 41 osób. Składam kondolencje wszystkim rodzinom i przyjaciołom – oświadczył prezydent Ukrainy.

Szymon Hołownia po ataku na Połtawę: Ukraina musi wygrać tę wojnę

O atak spytano w Kielcach marszałka Sejmu, Szymona Hołownię.



- Wstrząsająca informacja – powiedział lider Polski 2050. - To pokazuje po raz kolejny z czym mamy tu do czynienia i z jakiego rodzaju przeciwnikiem, który jest absolutnie wyrachowany, zdolny do wszystkiego i wielokrotnie pokazywał już w czasie trwania tej 2,5-letniej wojny, że nie tylko cele militarne, jak deklaruje, są tym, co zamierza niszczyć, ale on zamierza też niszczyć ludność cywilną, niszczyć ludziom życie, niszczyć ludziom marzenia, przyszłość - mówił.