Ale plany Scholza i Starmera stawiają też pod znakiem zapytania ambitne plany wzmocnienia europejskiej obronności w ramach Unii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w tym celu powołanie po raz pierwszy odrębnego komisarza ds. obronności. Odchodzący komisarz ds. jednolitego rynku Thierry Breton zaproponował z kolei ustanowienie wartego 100 mld euro funduszu zakupu przez Unię broni. Obecny budżet obronny Unii to ledwie 9 mld euro przez siedem lat, podczas gdy kraje „27” wydają 350 mld euro rocznie.

W Brukseli mówi się o wprowadzeniu przepisów, które dawałyby KE prawo do kierowania unijnym przemysłem zbrojeniowym na wypadek bezpośredniego zagrożenia dla Wspólnoty. Na wszystko to jednak nie ma większych szans. Z tego m.in. powodu szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zrezygnował z objęcia teki komisarza ds. obrony w ekipie von der Leyen, a rząd Donalda Tuska stara się o zupełnie inne kompetencje dla Piotra Serafina: w sprawach budżetowych. Nie jest też możliwa przebudowa unijnego budżetu przed jego wygaśnięciem w 2027 r. To wymagałoby jednomyślnej zgody, na co ze strony Węgier czy Słowacji nie ma co liczyć.

W jakim stanie jest unijna zbrojeniówka

Innym problemem są możliwości technologiczne Unii. Aż 78 proc. broni kupionej przez państwa Unii między lutym 2022 (początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę) a czerwcem 2023 r. pochodziła z państw spoza UE. Plany unijnej egzekutywy zakładają, że do 2030 r. ten współczynnik spadłby do 50 proc. oraz do 40 proc. do 2035 r. Ale ich realność pozostaje do sprawdzenia.

Spośród 100 największych koncernów zbrojeniowych świata ledwie 3,5 proc. pochodzi ze zjednoczonej Europy, podczas gdy 50 proc. należy do USA. Tak się dzieje, bo na Starym Kontynencie nie doszło do konsolidacji firm produkujących uzbrojenie: każda ze stolic chce zachować kontrolę nad swoimi producentami.

Scholz wyciągnął z tego wnioski już latem 2022 r. Ogłosił wówczas inicjatywę Sky Shield: plan koordynacji budowy systemu obrony przeciwrakietowych, który co prawda obejmuje komponent europejski (niemieckie krótkodystansowe pociski Iris T), ale także amerykańskie patrioty działające na średnim dystansie i długodystansowe izraelskie arrow 3. Francja nie przyłączyła się do tego projektu, bo chce rozwinąć własny system obrony przeciwlotniczej. Jednak do inicjatywy Berlina przyłączyło się stopniowo 20 krajów, w tym Polska. Obejmuje to także państwa spoza Unii, przede wszystkim Turcję. Ich główny argument: nie można czekać, aż UE wypracuje własne technologie. To oznacza jednak, że w kluczowym obszarze polityki obronnej to znowu nie Wspólnota będzie grała pierwsze skrzypce.