Według premiera decyzja rządu ws. przyszłości programów wspierających sektor mieszkaniowy była jasna. – Mamy w rezerwie miliardy złotych na mieszkalnictwo i budownictwo. Od tego, który z projektów zyska większość głosów, który będzie wydawał się najskuteczniejszy, będzie zależało, na jaki projekt ile pieniędzy przeznaczymy – powiedział. – Są środki na wsparcie mieszkalnictwa, w tym na kredyt 0 procent. Które z tych sposobów zostaną ostatecznie wybrane, to jest jeszcze przed nami – podkreślił.



Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Wiceminister rozwoju Jacek Tomczak: Programu „Na start” nie odwołuję Kładziemy na stół kompleksowy program mieszkaniowy. Nie upieramy się tylko przy tanich kredytach, chcemy też wspierać budownictwo społeczne. Polacy muszą mieć i szansę, i wybór – mówi wiceminister rozwoju, Jacek Tomczak.

W KO poparcie dla kredytu 0 proc. raczej nie słabnie. Poseł Paweł Kowal w piątek na Twitterze przekonywał, że takie rozwiązanie „to dostęp do własnego mieszkania czyli do realnej własności”. „Własność i odpowiedzialność za nią, to droga do tworzenia klasy średniej. Ten argument jest dla mnie kluczowy” – napisał, prowokując ożywioną dyskusję w tej kwestii.



Kredyt 0 procent. jednak się pojawi? Oto co myślą o nim Polacy

Jakie zdanie na temat propozycji wspierania sektora mieszkaniowego mają Polacy? O to zapytaliśmy w sondażu, przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”.



Ankietowanym zadaliśmy pytanie „Na jaki sposób pomagania Polakom w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych powinien Pani/Pana zdaniem zdecydować się koalicyjny rząd?”. W odpowiedzi 16,6 proc. wskazało, że optymalnym rozwiązaniem jest program dopłat do zakupu mieszkania, taki jak kredyt 0 proc. Więcej, bo ponad jedna czwarta respondentów (dokładnie 25,8 proc.) opowiada się za budową przez państwo mieszkań na tani wynajem, czyli za propozycją lansowaną przez Lewicę.



Sondaż: Najwięcej Polaków chce i kredytu 0 procent, i tanich mieszkań na wynajem

Jednak największy odsetek pytanych – 34,3 proc. – chciałoby, aby rząd dział na obu tych polach, jednocześnie prowadząc program dopłat do kredytów i budując mieszkania na wynajem. 7 proc. Polaków oceniło, że koalicja powinna postawić na sposoby wsparcia innego typu.