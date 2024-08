Mastalerek mówił też, że tak naprawdę do wyborów prezydenckich jest jeszcze dużo czasu.



- Premier Donald Tusk zapowiada, że będzie dopiero przed świętami Bożego Narodzenia pokazywał kandydata. Tak naprawdę (przed dziewięcioma laty, w wyborach, które wygrał Andrzej Duda – red.) PiS realną kampanię wyborczą zaczęło w lutym 2015 roku, jest jeszcze trochę czasu – stwierdził.



Ja pamiętam, myślę, że gorsze czasy – np. po katastrofie smoleńskiej. Dziś, tak naprawdę, jeśli spojrzeć z perspektywy czasu, sytuacja nie jest tak trudna i prezes Kaczyński powinien sobie poradzić Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy

Mastalerka pytano też czy jego krytyka pod adresem Mariusza Błaszczaka, byłego wicepremiera i szefa MON, którego Kaczyński wskazuje obecnie jako swojego ewentualnego następcę w PiS, nie pomogła temu politykowi.



- Myślę, że prezes Kaczyński się nawet nie dowiedział o tym, co ja mówię. Jest ponad to w polityce, do tak małych robaczków jak ja nawet się nie schyli, nawet by go (takiego robaczka – red.) nie zdeptał idąc swoją polityczną drogą - odparł. - Robię wszystko, by wspierać prezydenta Dudę i tylko tym się zajmuje – dodał.



Marcin Mastalerek: Jarosław Kaczyński władzy w PiS nie pozbędzie się nigdy

Mastalerka pytano też o trudną sytuację, w której znalazło się obecnie PiS w związku z możliwą utratą środków z dotacji i subwencji (decyzja PKW w tej sprawie zapadnie 29 sierpnia) oraz postępowaniami prokuratorskimi w sprawie polityków Zjednoczonej Prawicy.