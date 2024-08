Michał Szczerba: Kolejne pół miliona na bezprawną kampanię Jacka Sasina i PiS

"Złodzieje z pisowskiej KGHM podpisali 25 września umowę na sponsoring imprezy, która odbyła się 16-17 września. Kolejne pół miliona dla spółki BERM wyprowadzone na bezprawną kampanię Sasina i PiS. Nie tylko zarzuty, ale do kryminału" - czytamy we wpisie europosła w serwisie X. Jak zaznaczył polityk, złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Jacek Sasin: TVP z Michałem Szczerbą prowadzą festiwal ordynarnych kłamstw

Wpis Szczerby skomentował Jacek Sasin. ”Kolejny raz TVP (tj. TVPlatforma) wspólnie z posłem Michałem Szczerbą prowadzą festiwal ordynarnych kłamstw na mój temat. Powtarzam kolejny raz – nie znam spółki Berm, nie korzystałem z jej usług, ani nie prosiłem nikogo by robił to w moim imieniu. Każde oszczerstwo spotka się z reakcją zmierzającą do ochrony dobrego imienia" - zaznaczył polityk. Jak dodał, ”równie dobrze można teraz wyciągnąć wszystkie umowy i faktury, które firma Berm zawarła ze spółkami Skarbu Państwa – zarówno obecnie, jak i za rządów PO w latach 2008-2015 – i podważyć ich zasadność". "Firma, z którą osobiście się nie zetknąłem, współpracuje ze spółkami Skarbu Państwa od kilkunastu lat, więc naprawdę, znajdźcie sobie lepszy temat do sensacji" - czytamy.