– Rząd bez Tuska to mogłoby być otwarcie drogi dla PiS-u do powrotu do władzy w 2027 roku. A Powrót PiS to byłaby taka zemsta na Platformie, jaką trudno sobie nawet wyobrazić. Tusk nie może do tego dopuścić, przenosząc się do Pałacu Prezydenckiego.

