Chiny wstrzymają eksport komponentów do produkcji fentanylu. Prezent Xi dla Harris

Restrykcje wejdą w życie na nieco ponad dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi. Sondaż dla Bloomberga pokazuje zaś, że podejście Donalda Trumpa i Kamali Harris do narkotyków będzie „bardzo ważnym” czynnikiem przy podejmowaniu decyzji, na kogo głosować dla 44 procent ankietowanych. Nadużycie fentanylu jest najważniejszym powodem zgonu Amerykanów wieku od 18 do 45 lat. Zgodnie z zapowiedzią Pekinu od 1 września wstrzymany zostanie eksport trzech kluczowych komponentów chemicznych do jego produkcji: 4-AP, 1-boc-4-AP oraz norfentanylu.

Chińskie władze wprowadziły w 2019 roku zakaz sprzedaży preparatu bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Jednak producenci z Chin zaczęli wówczas sprzedawać składniki do wytwarzania tego narkotyku gangom meksykańskim, które po wytworzeniu z nich gotowego produktu zaczęły masowo przerzucać go do USA. W niedawnym raporcie Kongres uznał, że jest to świadoma polityka chińskiego rządu. Twierdził także, że władze uruchomiły system specjalnych zachęt finansowych dla firm wysyłających wspomniane składniki do Chin.

Ogłoszenie takiej decyzji na ostatniej prostej kampanii wyborczej może świadczyć o tym, że chiński przywódca chętniej widziałby w Białym Domu Kamalę Harris

O możliwości wstrzymania eksportu do Meksyku Xi Jinping rozmawiał z Joe Bidenem w trakcie spotkania obu przywódców w San Francisco w listopadzie zeszłego roku. Ogłoszenie takiej decyzji na ostatniej prostej kampanii wyborczej może świadczyć o tym, że chiński przywódca chętniej widziałby w Białym Domu Kamalę Harris.