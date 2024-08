Pomost do PiS i Viktora Orbána

Meloni wzmacniała swój wizerunek rozsądnej w Radzie Europejskiej. Co prawda uczestniczyła ciągle razem z PiS, Fideszem czy Zjednoczeniem Narodowym w zjazdach europejskiej skrajnej prawicy, ale z jednocześnie w Radzie Europejskiej dystansowała się od byłego premiera Polski Mateusza Morawieckiego czy premiera Węgier Viktora Orbána. Nie przedstawiała się jako jedna z nich, ale raczej jako polityczka, która dobrze rozumie ich sposób myślenia i jako taka może budować mosty porozumienia. Bezskutecznie zresztą. W Parlamencie Europejskim z kolei pozostaje, co prawda, w sojuszu z PiS, ale nie zdecydowała się uczestniczyć we wspólnym ugrupowaniu z Fideszem czy francuskim Zjednoczeniem Narodowym. Dzięki temu jej grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy traktowana jest jak umiarkowana twarda prawica w przeciwieństwie do tej skrajnej twardej prawicy. I jako taka nie jest otoczona kordonem sanitarnym.

Emmanuel Macron i Olaf Scholz nie tylko nie zaprosili Meloni na rozmowę, ale nawet jej o tym nie poinformowali

I kiedy już wydawało się, że jest traktowana przez innych przywódców UE jak równa, zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze szczyt G7 w Apulii, którego była gospodarzem. Impreza zorganizowana na kilka dni przed nieformalnym szczytem UE, na którym miało zostać zawarte porozumienie o obsadzie najwyższych stanowisk. Wyprzedzając tę dyskusję, na marginesie G7 spotkali się w tej sprawie Emmanuel Macron i Olaf Scholz. Nie tylko nie zaprosili Meloni na rozmowę, ale nawet jej o tym nie poinformowali. – Uznała to za głęboką zniewagę i naruszenie zasad gościnności: przecież byli u niej – opowiada nam jeden z wysoko postawionych unijnych dyplomatów. Do kolejnej obrazy doszło 17 czerwca już w Brukseli w czasie kolacji przywódców. To tam Donald Tusk razem z Kyriakosem Mitsotakisem, premierem Grecji, negocjował w imieniu zwycięskiej grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej. Ignorując Meloni i zmuszając ją do wielogodzinnego czekania na wyniki zakulisowych negocjacji, dał jej wyraźnie do zrozumienia, że nie jest częścią grupy trzymającej władzę w UE. Nie było to po myśli von der Leyen, ale Tuskowi akurat z oczywistych powodów pasuje wizerunek polityka, który nie zabiega o sympatię europejskich sojuszników PiS.

Giorgia Meloni nie taka umiarkowana

Ostatecznie Meloni w głosowaniu w Radzie Europejskiej nad kandydaturą von der Leyen na drugą kadencję na czele KE wstrzymała się od głosu, a do tego zagłosowała przeciw innym kandydaturom na wysokie stanowiska: Antónia Costy na przewodniczącego Rady i Kaji Kallas na wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wielu jeszcze spodziewało się, że w tajnym głosowaniu w Parlamencie Europejskim ugrupowanie włoskiej premier zagłosuje za Niemką. Tak się jednak nie stało, co wywołało lawinę komentarzy o przesuwaniu się Meloni z powrotem na pozycje skrajnie prawicowe. – Eurosceptyczny lampart nie zmienia swoich cętek – po prostu zmienia taktykę, chytrze i oportunistycznie, gdy okrąża swoją ofiarę –komentowała włoska politolożka Nathalie Tocci, szefowa włoskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w opinii napisanej dla portalu Politico. Według niej, zamiast rozróżniać między umiarkowaną i radykalną twardą prawicą, przydatniejsze – a na pewno mądrzejsze – może być rozróżnienie między tymi, którzy są stopniowi w swoim podejściu, jak Meloni, a tymi, którzy są pochopni. – To właśnie dlatego, że taktyka tych pierwszych jest mądrzejsza, mogą oni być znacznie bardziej niebezpieczni – twierdzi Tocci.