Nowy sondaż wskazuje też, że ok. 3/4 ankietowanych uważa za słuszną decyzję Bidena o wycofaniu się z wyborów prezydenckich.



Wybory prezydenckie w USA: Wyborcy Partii Republikańskiej wierzą w Donalda Trumpa bardziej niż wyborcy Partii Demokratycznej w Kamalę Harris

Jednocześnie 56 proc. badanych jest zdania, że jeśli Trump i Harris będą kandydatami swoich partii na prezydenta wówczas wybory wygra kandydat Partii Republikańskiej. Przekonanych jest o tym 9 na 10 wyborców Partii Republikańskiej. W przypadku wyborców Partii Demokratycznej 7 na 10 uważa, że taki pojedynek wygra Kamala Harris.



Z sondażu wynika, że ok. 40 proc. Amerykanów jest zadowolonych z tego, w jaki sposób Biden sprawuje urząd prezydenta. Również ok. 40 proc. Amerykanów postrzega go pozytywnie — pod tym względem lepszy wynik osiąga Harris, którą pozytywnie ocenia ok. 46 proc. badanych.



Sondaż przeprowadzono na grupie 1 143 pełnoletnich wyborców między 25 a 29 lipca. Margines błędu statystycznego wynosi 4,1 punktu procentowego.