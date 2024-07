Jednym z elementów piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu był utwór „Imagine” Johna Lennona. – Świat bez nieba, narodów, religii – i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – skomentował na antenie TVP Przemysław Babiarz.



Za swe słowa o „Imagine” Babiarz został zawieszony przez TVP w obowiązkach służbowych, odebrano mu możliwość komentowania występów sportowców na igrzyskach w Paryżu. „Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie” – oświadczyła w komunikacie TVP, nazywając słowa Babiarza „skandalicznymi”.

Burza wokół zawieszenia Przemysława Babiarza. Jest pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

W poniedziałek głos na temat sprawy zabrał dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. We wpisie opublikowanym na Twitterze przekonywał, że „sport powinien być wolny od polityki”. „Jedną z najpiękniejszych wartości sportu jest to, że ma siłę wyzwalania pozytywnych emocji i łączenia ludzi, niezależnie od ich poglądów i osobistych przekonań" – oświadczył były rzecznik PZPN. „Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację” – napisał.



We wtorek biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało o piśmie, wysłanym do dyrektora generalnego TVP S.A. w likwidacji Tomasza Syguta. „Z opublikowanego przez Centrum Informacji TVP komunikatu prasowego RPO dowiedział się o zawieszeniu red. Przemysława Babiarza w obowiązkach służbowych w związku z jego komentarzem w trakcie nadawanej na żywo ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W kontekście tego wydarzenia RPO zwraca uwagę na wolność wypowiedzi dziennikarskiej, która podlega szczególnej ochronie na podstawie art. 54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do jej szczególnego poszanowania zobowiązany jest m.in. nadawca publiczny, który powinien zapewnić możliwość nieskrępowanego wypowiadania się przez dziennikarzy oraz pluralizm poglądów” – czytamy w oświadczeniu.