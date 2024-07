Elon Musk udostępnia fałszywą reklamę Kamali Harris. „To zagrożenie dla wyborów”

– Nie sądzę, żeby to był oczywisty żart – powiedział Weissman. – Jestem pewien, że większość ludzi, którzy to oglądają, nie zakłada, że ​​to żart. Jakość nie jest świetna, ale jest wystarczająco dobra. I właśnie dlatego, że nawiązuje do istniejących już tematów, które krążyły wokół niej, większość ludzi uwierzy, że jest to realne.

To nie pierwszy przypadek użycia tej technologii podczas wyborów. W 2023 r. na Słowacji fałszywe klipy audio przedstawiały kandydata omawiającego plany sfałszowania wyborów i podniesienia ceny piwa na kilka dni przed głosowaniem. W Luizjanie w 2022 r. w satyrycznej reklamie komitetu akcji politycznej nałożono twarz kandydata na burmistrza Luizjany na aktora, przedstawiając go jako ucznia szkoły średniej osiągającego słabe wyniki.

Kongres nie przyjął jeszcze przepisów dotyczących sztucznej inteligencji w polityce, a agencje federalne podjęły jedynie ograniczone kroki, pozostawiając większość istniejących Stanów Zjednoczonych regulacji dla poszczególnych stanów. Według Krajowej Konferencji Ustawodawców Stanowych ponad jedna trzecia stanów stworzyła własne przepisy regulujące wykorzystanie sztucznej inteligencji w kampaniach i wyborach.