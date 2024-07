Kamala Harris zapowiada walkę o urząd prezydenta USA. „Moim zamiarem jest wygrać”

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Joe Biden wywraca stolik. I to nie tylko w USA Decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z wyborów prezydenckich 2024 w USA to polityczny gamechanger. Na krótką metę daje oddech demokratom i odwraca uwagę od Donalda Trumpa, który właśnie dostał nominację republikanów i ogłosił kandydaturę J.D. Vance na wiceprezydenta. A na dłuższą?

To ogromny zaszczyt pełnić funkcję jego wiceprezydenta i jestem głęboko wdzięczna prezydentowi, dr. Bidenowi i całej rodzinie Bidenów. Po raz pierwszy poznałem prezydenta Bidena poprzez jego syna Beau. Byliśmy przyjaciółmi z czasów, gdy razem pracowaliśmy jako prokuratorzy generalni naszych stanów. Kiedy razem pracowaliśmy, Beau opowiadał mi historie o swoim tacie, jakim był ojcem i człowiekiem. A cechy, które Beau szanował u swojego ojca, to te same cechy i te same wartości, które widziałem każdego dnia, gdy Joe jako prezydent sprawował swój urząd: jego uczciwość i prawość. Jego wielkie serce i zaangażowanie w wiarę i rodzinę. I jego miłość do naszego kraju i narodu amerykańskiego.

Tym bezinteresownym i patriotycznym czynem prezydent Biden robi to, co robił przez całe swoje życie: stawia naród amerykański i nasz kraj ponad wszystko inne”