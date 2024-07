Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem audycji „Gość poranka” w TVP Info.'



Jedną z poruszanych kwestii było ostatnie głosowanie nad projektem ustawy złożonym przez Lewicę, dotyczącym depenalizacji pomocnictwa w aborcji. 12 lipca Sejm większością głosów, w tym oprócz posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji także głosami polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzema głosami odrzucił projekt ustawy autorstwa Lewicy dotyczący depenalizacji pomocnictwa przy dokonaniu aborcji.

Odrzucenie ustawy stało się kolejnym spięciem w koalicji rządzącej, która przed wyborami obiecywała wprowadzenie tego prawa. Lewica zapowiedziała, że złoży projekt jeszcze raz, a w ostatni wtorek przed Sejmem i na ulicach polskich miast doszło do licznych manifestacji.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnia: Nasze środowisko ma jasne poglądy

Podobnie jak inni przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego, jego lider zauważył, że PSL ma ustalone poglądy, które wszyscy znali idąc do wyborów. PSL, przypomniał Kosiniak-Kamysz, jest zwolennikiem powrotu do tzw. kompromisu aborcyjnego, obowiązującego w Polsce od 1993 do 2020, czyli wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który uznał za niekonstytucyjny czynnik embriopatologiczny jako wskazanie do aborcji.