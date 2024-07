Co Donald Trump i Kamala Harris myślą o Ukrainie

Najważniejszym tematem jest wojna w Ukrainie i to, jak nowy amerykański prezydent będzie chciał się pozycjonować wobec Moskwy i Kijowa. Dotyczy to zarówno Harris, jak i Trumpa.

Wiadomo, że kandydatka Partii Demokratycznej czułaby się zobligowana do kontynuowania kursu Joe Bidena, ale wiadomo też, że w samej Partii Demokratycznej rośnie zmęczenie wojną, co pokazały półroczne dyskusje w Kongresie USA o pomocy wojskowej dla Kijowa. Wcale nie jest powiedziane, że demokraci będą uwzględniać zdanie UE w swoich planach zakończenia tego konfliktu.

W Brukseli do dziś pamiętają, jak Biden nieoczekiwanie zdecydował o wycofaniu wojsk z Afganistanu, nie informując o tym europejskich sojuszników i doprowadzając do kryzysu bezpieczeństwa w regionie. Wielu polityków w UE patrzy realistycznie na relacje z USA.

– Są proatlantyccy, ale nie naiwni. Pamiętają Bidenowi i Afganistan, i IRA (ustawa o masowym wsparciu państwa dla zielonej gospodarki – red.) – mówi nam unijny dyplomata obserwujący spotkania przywódców UE.

Pamiętając to Bidenowi, wiedzą jednak, że demokraci będą w swoich planach dotyczących zakończenia wojny uwzględniać w większym stopniu interesy Ukrainy. Politycy tej partii ciągle wierzą, że USA ma do odegrania w świecie ważną rolę jako strażnik porządku międzynarodowego, podczas gdy Trump ze swoim transakcyjnym podejściem wolałby zrezygnować z jakichkolwiek inwestycji poza granicami USA. Chęć szybkiego zakończenia konfliktu może spowodować, że administracja Trumpa zmusiłaby prezydenta Zełenskiego do pójścia na duże ustępstwa terytorialne. A to tylko zachęciłoby Rosję do kolejnych aktów agresji, może nawet wymierzonych w państwa NATO.