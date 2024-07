Marcin Romanowski na konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o niezwłoczne zwołanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, „aby minister sprawiedliwości Adam Bodnar wytłumaczył się z ostatnich działań ministerstwa i prokuratury w związku z tą bezprecedensową sytuacją i kompromitacją Polski na arenie międzynarodowej”.

Poseł PiS twierdzi, że z premedytacją doszło do złamania prawa międzynarodowego poprzez pozbawienie posła wolności, któremu przysługuje immunitet międzynarodowy Rady Europy.

- Wszystko to działo się w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa. Stosowne zawiadomienie, w ślad za moim zawiadomieniem i zawiadomieniem mojego pełnomocnika, zostanie złożone w imieniu klubu PiS. To są działania równoległe w stosunku do działań, co do których oczekujemy zdecydowanego stanowiska polskiego Sejmu — mówił Romanowski.