Czytaj więcej Polityka Nancy Pelosi powiedziała Bidenowi, że nie wygra z Donaldem Trumpem Była spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi prywatnie powiedziała prezydentowi Joe Bidenowi, że sondaże pokazują, iż prezydent nie jest w stanie pokonać Donalda Trumpa.

Pytany w CNN o Bidena senator Chris Coons z Delaware, bliski sojusznik prezydenta, powiedział, że Biden w weekend będzie „odpoczywał i zastanawiał się” podczas dochodzenia do zdrowia po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem.

Joe Biden zamówił sondaże

Biden poprosił o informacje na temat danych sondażowych i poważnie rozważa opinie tych, którym ufa i których podziwia, powiedział Coons, dodając, że uważa Bidena za najlepszego kandydata do kandydowania w 2024 roku.

Senator John Hickenlooper z Kolorado powiedział, że wierzy, iż Biden pracuje nad decyzją, czy pozostać w wyścigu prezydenckim i wybierze to, co jest dobre dla kraju. - Joe Biden zawsze stawiał kraj na pierwszym miejscu. Robił to, co najlepsze dla Ameryki... Myślę, że nadal będzie to robił - ocenił.