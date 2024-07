Politycy PiS o koalicji rządzącej. „Myśleliśmy, że to mafia, a to gang Olsena”

Powiedział też, że opinie powinny być zamówione przez niezależnych prokuratorów prowadzących to postępowanie, a nie przez polityka– Jeżeli państwo wczytacie się w treść dwóch opinii, które przedstawiły wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwości, to argumentacja która została podniesiona w tych opiniach jest rodem przeniesiona z argumentacji, której używał reżim rosyjski – ocenił.

– Wczorajsza kompromitacja Bodnarowców czyli ekipy, którą zmontował Donald Tusk w Ministerstwie Sprawiedliwości i prokuraturze, pokazuje jakie są prawdziwe cele mitycznych rozliczeń – dodał poseł Sebastian Kaleta. – Chodzi o uczynienie z polskiego państwa z aparatu siłowego polskiego państwa biuro porachunków politycznych Donalda Tuska, Romana Giertycha i aktualnej totalnej władzy. Oni byli tak zacietrzewieni, że wczoraj potknęli się o własne nogi nie tylko na oczach Polaków, ale na oczach całej Europy. Metoda „łomem, pałą, uchwałą, opinią” w cywilizowanym świecie nie jest akceptowana. Przypominam, że w ten sam sposób, siłowo, pseudopiniami, przejęto media publiczne i prokuraturę.

„Banda dyletantów, którzy nie znają prawa”

Poseł twierdził też, że minister Bodnar naciskał na prokuratorów. – Jeśli oni chcą iść przed Radę Europy z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Romanowskiego, to całe Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy usłyszy o umiem w Prokuraturze usłyszy o łomie w prokuraturze, o Krajowej Radzie Sądownictwa i sterowaniu składami sędziowskimi. Usłyszy o znęcaniu się nad zatrzymanymi, by wymusić wyjaśnienia określonej treści, by realizować cele polityczne. Usłyszy o włamaniu do domu byłego ministra sprawiedliwości, który kilkanaście dni po ciężkiej operacji musiał zeznawać kilkadziesiąt godzin praktycznie bez snu.

Warto zwrócić uwagę że kodeks wyraźnie stanowi, że te same zarzuty i ten sam materiał dowodowy nie mogą być podstawą ponownego zatrzymania, Krzysztof Szczucki

– Trzeba pamiętać, że Kodeks postępowania karnego wyraźnie określa, jakie są podstawy zatrzymania. Nie było tutaj żadnego ryzyka że pan minister Romanowski ucieknie czy będzie utrudniał czynności, przeciwnie – w piątek po głosowaniu sejmowym sam udał się do prokuratury Krajowej po to, żeby wyrazić gotowość do ustosunkowania się do tej sprawy – powiedział poseł Krzysztof Szczucki. – Warto zwrócić uwagę że kodeks wyraźnie stanowi, że te same zarzuty i ten sam materiał dowodowy nie mogą być podstawą ponownego zatrzymania, jeżeli zakończyło się zwolnieniem osoby zatrzymanej. Niezależnie od tego, jakie będą decyzje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, prokuratura nie może już dokonać zatrzymania i nie może wystąpić o tymczasowe aresztowanie na tych podstawach pana posła Marcina Romanowskiego – ocenił.