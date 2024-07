USA po zamachu. "Podniesiona pięść Trumpa przejdzie do historii"

W sobotę wieczorem, sześć minut po tym, jak Donald Trump zaczął przemawiać na wiecu w Butler w Pensylwanii, rozległy się strzały. Były prezydent złapał się za ucho i padł na ziemię, chowając się za mównicą. Na jego twarzy pojawiły się strużki krwi.

Wyciągając w górę zaciśniętą pięść w wymownym geście, Trump został zabrany przez funkcjonariuszy Secret Service do pobliskiego szpitala.

Wzniesiona pięść Donalda Trumpa

Napastnik, który został zidentyfikowany jako biały Thomas Matthews Crooks, mieszkaniec pobliskiego Bethel Park, oddał aż osiem strzałów z półautomatycznego karabinu AR-15, które raniły Trumpa, śmiertelnie postrzeliły jednego uczestnika wiecu i poważnie raniły dwie inne osoby. Sam zginął od kuli funkcjonariusza Secret Service.

Czytaj więcej Polityka Ładunki wybuchowe na wiecu Donalda Trumpa. Secret Service na cenzurowanym Służby znalazły ładunki wybuchowe w samochodzie 20-latka, który próbował zabić Donalda Trumpa — informuje „The Wall Street Journal”. Pojazd był zaparkowany w pobliżu wiecu byłego prezydenta w Butler.

– To nie do pomyślenia, że mamy do czynienia z przemocą na tle politycznym w naszym kraju. To jest nie do przyjęcia. Każdy musi to potępić. Każdy (…) – powiedział prezydent Joe Biden, a jego sztab zawiesił emisję reklam wyborczych.