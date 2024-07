Donald Tusk życzy Trumpowi szybkiego powrotu do zdrowia

„Życzę prezydentowi Donaldowi Trumpowi szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. Przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice polityczne w demokracji. Jestem pewien, że jest to jedna rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić bez cienia wątpliwości” - tak wydarzenia na wiecu w Pensylwanii skomentował premier Donald Tusk.

Premier sformułował wpis w języku angielskim.

„Wstrząs”, „sprzeciw” i apele o powstrzymanie agresji

Próbę zamachu na byłego prezydenta USA skomentował również obecny minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. "Atak na byłego prezydenta USA Donalda Trumpa jest wstrząsający i niedopuszczalny. Wyrażam kondolencje bliskim ofiary zamachu. To tragiczne wydarzenie pokazuje, do czego prowadzi szerząca się nienawiść. Ta niepohamowana agresja musi budzić sprzeciw" - zaznaczył we wpisie.

Morawiecki: