Głos na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 31 proc. ankietowanych przez CBOS. To takie same poparcie, jakie sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych uzyskał w poprzednim badaniu, realizowanym tydzień wcześniej. Podobnie odsetek wskazań utrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Tak jak na początku lipca partia Jarosława Kaczyńskiego jest popierana przez 28 proc. respondentów.



Zmiany zaszły natomiast na dalszych pozycjach. Nadal trzecia jest Konfederacja, ale o ile w poprzednim tygodniu miała w sondażu CBOS poparcie 14 proc. ankietowanych, tak teraz ugrupowanie, którego liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, ma 12 proc.



Sondaż CBOS: Lewica rośnie jako jedyna. Wyprzedziła Trzecią Drogę

Z kolei na czwarte miejsce z piątego awansowała Lewica. Wspólna lista Nowej Lewicy i Partii Razem względem poprzedniego badania „urosła” o 3 pkt. proc. - do 11 proc. Pozwoliło to na wyprzedzenie Trzeciej Drogi, która zajęła tym razem piątą pozycję. Koalicyjna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni straciła przez tydzień 1 pkt. proc. i w połowie lipca poparcie dla niej, według badania CBOS, to 9 proc. Mimo to uzyskane głosy pozwoliłyby liście, firmowanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, przekroczyć ośmioprocentowy próg wyborczy dla koalicji i nie powtórzyłaby ona losu Zjednoczonej Lewicy, która nie dostała się do Sejmu w 2015 roku (7,55 proc.), czy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy w 2001 roku (5,60 proc.).

Inne partie uzyskały w sondażu zerowe poparcie. Minimalnie, o 1 pkt. proc., spadł odsetek niezdecydowanych — z 10 proc. do 9 proc.