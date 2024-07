Dorota Łoboda o aborcji i związkach partnerskich. „Ta dyskusja jest żenująca”

Dodała, że politycy Koalicji Obywatelskiej próbują przekonać posłów PSL do swoich racji. – Używamy argumentów racjonalnych. Tłumaczymy, że przepisy dotyczące aborcji powstawały kilkadziesiąt lat temu. Wtedy te procedury pozasystemowe rzeczywiście mogły stanowić zagrożenia życia i zdrowia kobiety, były gdzieś w podziemiu, z brudnymi narzędziami chirurgicznymi. Natomiast medycyna poszła naprzód, aborcje stały się bezpiecznymi zabiegami i to według Światowej Organizacji Zdrowia – powiedziała posłanka.

Nie dorównujemy europejskim standardom, nie zapewniamy kobietom bezpieczeństwa, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, a jeszcze do tego chcemy wsadzać do więzienia osoby, które wchodzą w tę rolę państwa i pomagają osobie, która potrzebuje wsparcia Dorota Łoboda

Jej zdaniem przepisy zostały nieaktualne, sprzed wielu lat. – Mamy sytuację, gdy matka, która pomaga 16-klatce w zdobyciu tabletek do przerwania ciąży dostaje wyrok karny za to, że tej córce pomogła – powiedziała. – Tymczasem ta 16-latka powinna dostać to świadczenie w szpitalu, gdyby w Polsce prawo było takie jak w innych europejskich krajach. Przypomnijmy, że Polska jest – obok Malty – jedynym europejskim krajem z tak restrykcyjnym prawem aborcyjnym. Nie dorównujemy europejskim standardom, nie zapewniamy kobietom bezpieczeństwa, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia, a jeszcze do tego chcemy wsadzać do więzienia osoby, które wchodzą w tę rolę państwa i pomagają osobie, która potrzebuje wsparcia – podkresliła.

Argumenty o podłożu religijnym przeciw dekryminalizacji aborcji

Zdaniem posłanki pojawiają się argumenty o podłożu religijnym. – Słyszymy o zabijaniu nienarodzonych, choć nie o tym jest ten projekt, słyszymy, że niektórym światopogląd nie pozwala na dostosowanie naszego prawa do europejskich standardów – powiedziała.

Odniosła się też do planu wprowadzenia związków partnerskich. – Żenująca jest dyskusja, która trwa przez wiele miesięcy i dotyczy tego, czy osoby w związku partnerskim będą mogły mieć to samo nazwisko i czy będą mogły zawrzeć ten związek w urzędzie stanu cywilnego czy też może będziemy je wypychać i upokarzać zawieraniam tego związku nie wiadomo gdzie – powiedziała. To działa przeciwko całej koalicji. Nie po to zostaliśmy wybrani, nie to gwarantowaliśmy swoim wyborczyniom i wyborcom, że będziemy miesiącami rozmawiali o sprawach, które powinny być już dawno załatwione – stwierdziła.