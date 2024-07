Jak informuje Reuters południowokoreańska armia stanie się tym samym pierwszym państwem świata, który będzie używał tego typu broni — poinformowała południowokoreańska agencja zajmująca się zakupem uzbrojenia.



Korea Południowa nazwała swój program laserowy „Projektem Gwiezdne Wojny”.



Broń laserowa Korei Południowej ma być „tania, cicha i skuteczna”

Broń laserowa do niszczenia dronów została opracowana przez południowokoreańską armię we współpracy z koncernem Hanwha Aerospace. Broń ma być skuteczna i tania (jeden strzał ma kosztować ok. 2 tys. wonów, a więc zaledwie 1,45 dolara), a jednocześnie "cicha i niewidoczna" - informuje południowokoreańska agencja DAPA zajmująca się pozyskaniem uzbrojenia.



„Nasz kraj stał się pierwszym krajem świata, który rozmieści i będzie używał broni laserowej, a możliwości reakcji naszej armii na prowokacje Korei Północnej przy użyciu dronów zostaną wzmocnione” - głosi komunikat agencji DAPA według której broń laserowa zmieni warunki gry na przyszłym polu walki.