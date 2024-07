Tymczasem prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVN24 zapowiedział już, że „nie podpisze” takiej ustawy, jeśli ta trafi na jego biurko.



- Dla mnie jest to niestety pozbawianie ludzi życia. Kobiet, które są w ciąży, jeśli by dokonały aborcji nie powinny być za to karane. Natomiast inne osoby, które uczestniczyłyby w tym procederze w sposób legalny to ich penalizacja to zupełnie inna sprawa — tłumaczył Duda.



Posłanka KO: Będziemy składać projekt ws. depenalizacji aborcji do skutku

- Pan prezydent konsekwentnie pokazuje, że dobro kobiet nie jest dla niego istotne. Istotne jest to co mówi jego partia — mówiła w rozmowie z TVN24 Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej, która zajmowała się projektem. Na pytanie dlaczego w takim razie koalicja rządząca w ogóle chce przyjąć projekt takiej ustawy Łoboda wyjaśniał, że robi to po to, aby "mieć dobry projekt, po to żeby, gdy się zmieni prezydent złożyć to jeszcze raz". - Będziemy go składać do skutku - dodała.



Deklarację Tuska należy odczytywać tak, że projekt ustawy o depenalizacji aborcji oraz o związkach partnerskich poprze KO, na czele której stoi Tusk. Przeciw prawdopodobnie głosować będzie przynajmniej część Trzeciej Drogi — zwłaszcza PSL.