Francję po wyborach czeka paraliż

Ale to tylko jedna z wielu niewiadomych francuskiej sceny politycznej po tych wyborach.

- To głosowanie miało doprowadzić do zasadniczego wyjaśnienia drogi, jaką ma podążać Francji a spowodowały, że kraj pozostaje we mgle - oświadczył były premier u Macrona, Edouard Philippe.

We Francji trudno budować koalicje rządowe. Macron wywołuje strach

Niespodziewanie dobry wynik w stosunku do wcześniejszy prognoz uzyskał co prawda blok prezydenta Ensemble, jednak zdobyte 168 mandatów to wciąż za mało, aby prezydent mógł zaproponować własnego kandydata na premiera.

Pojedynczo wszystkie ugrupowania są też daleko od uzyskania 289 mandatów, czyli bezwzględnej większości, która pozwala na samodzielne rządy. Konieczne są więc koalicje, które wydają się jednak bardzo trudne czy wręcz niemożliwe, tak bardzo spolaryzowana jest scena polityczna nad Sekwaną.

W trakcie dwóch lat, jakie upłynęły od poprzednich wyborów parlamentarnych, Pałac Elizejski usiłował zbudować sojusz z umiarkowaną prawicę, Republikanami. To się jednak nie udało. Także w noc wyborczą Laurent Wauquiez, który jest typowany na kandydata tego ugrupowania w wyborach prezydenckich w 2027 roku, zapowiedział, że jego partia nie będzie “ani budowała koalicji, ani szła na kompromisy” z siłami, które mają zupełnie inną wizję kraju, niż ona.

Bo też Macron wywołuje strach u swoich rywali. Swoją wielką karierę polityczną zbudował na marginalizacji umiarkowanej lewicy (Partia Socjalistyczna) i umiarkowanej gaullistowskiej prawicy (Republikanie). Każde z tych ugrupowań obawia się więc wejścia teraz w sojusz z jego blokiem centrowym. Nie chce z tego powodu zniknąć ze sceny politycznej.