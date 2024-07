W apelu chodzi o to, by w ramach implementowanej z opóźnieniem dyrektywy unijnej Polska zmusiła wielkie koncerny technologiczne, jak np. Meta, do dzielenia się z wydawcami pieniędzmi z reklam pozyskiwanych dzięki treściom pochodzącym właśnie z gazet czy portali.

Protest mediów. Donald Tusk reaguje

Na apel przedstawicieli mediów zareagował Donald Tusk. Premier chce w środę spotkać się z organizatorami protestu. W spotkaniu ma wziąć udział także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

„Władza nie powinna kupować przychylności mediów, media z władzą robić dwuznacznych interesów a big techy wykorzystywać autorów i wydawców” - napisał na X Donald Tusk.