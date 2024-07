Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział demonstrację. Padła data

Jarosław Kaczyński powiedział, że rozmowa z RPO i jego zastępcą była merytoryczna. - Oni nie kwestionowali tego, że doszło do czegoś, co w żadnym razie nie powinno się zdarzyć - dodał. - My stawialiśmy tezę następującą: tortury to jest przekroczenie pewnej granicy, pewnego Rubikonu i wobec tego reakcja rzecznika praw obywatelskich powinna być reakcją nadzwyczajną, nie tylko taką, żeby to zbadać - oświadczył. Zaznaczył, że odpowiednie badania trwają. - Jeżeli chodzi o sprawy karne, to uprawnienia rzecznika praw obywatelskich są stosunkowo niewielkie, właściwie zaczynają się dopiero po prawomocnym wyroku - podkreślił.

- Tutaj trzeba działać szybko. (...) Społeczeństwo nie może o takich sprawach zapominać, to nie może być jakiś incydent. Stało się coś naprawdę zupełnie niebywałego w różnych wymiarach - kontynuował. - To konkluzja z naszej strony tego spotkania. Nasi partnerzy byli otwarci na rozmowy i z tego się cieszymy - dodał.

- Prezes PiS powiedział, że ks. Olszewski "nawet nie wie, w jakim areszcie był". - Był traktowany tak, że nawet się nie zorientował gdzie był przez jakiś czas więziony. Tutaj jest jeszcze wiele spraw do ustalenia - mówił Kaczyński.

Prezes PiS ogłasza demonstrację ws. praworządności

- W najbliższy wtorek o godz. 17:30 pod Sejmem będzie demonstracja, na którą też zapraszamy, korzystamy z tej okazji, żeby zaprosić na tę demonstrację, demonstracja w sprawie praworządności w Polsce - poinformował prezes PiS. - Ten przypadek był szczególnie drastyczny, ale łamanie praworządności jest rzeczą niestety dzisiaj, można powiedzieć, codzienną - dodał.

Wygłaszając oświadczenie były premier wspomniał też o ostatnich wydarzeniach w siedzibie KRS, gdzie w środę w asyście policji weszli prokuratorzy Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze siłą otworzyli szafę pancerną. - Minister wszczął postępowanie w sprawie tych wydarzeń (...). miejmy nadzieję, że to też będzie postępowanie efektywne - powiedział.