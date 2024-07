PiS dysponuje większością w sejmiku województwa małopolskiego (21 na 39 głosów), ale nie jest w stanie wyłonić zarządu województwa, ponieważ część radnych sprzeciwia się kandydaturze Łukasza Kmity, posła PiS, forsowanego przez kierownictwo partii. Kmita pięć razy przegrał głosowanie w sejmiku, w czwartek ma dojść do kolejnej próby wyłonienia marszałka.



Sejmik województwa małopolskiego: Czy KO i PSL przejmą władzę?

Mimo kolejnych porażek Kmity kierownictwo PiS forsuje tę kandydaturę. Kmita próbował doprowadzić do rozwiązania sejmiku, apelując do Jana Tadeusza Dudy, przewodniczącego sejmiku, prywatnie ojca prezydenta Andrzeja Dudy, by ten nie zwoływał sesji do 9 lipca lub otworzył sesję i zawiesił ją do tego dnia. Zgodnie z prawem jeśli trzy miesiące od dnia wyborów samorządowych sejmik nie jest w stanie wyłonić zarządu, wówczas dochodzi do jego rozwiązania i przedterminowych wyborów.



Czytaj więcej podcast „Rzecz W Tym”. Czy Kraków to Waterloo prezesa Kaczyńskiego? Czym jest krakowski kryzys dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy to test autorytetu prezesa Kaczyńskiego? Bo w Krakowie, choć to nie wewnętrzna wojna, to jednak bunt w partii.

Polityk Platformy Obywatelskiej, z którym rozmawiał Onet twierdzi, że „do końca niczego nie można być pewnym”, ale "są ludzie, z którymi można rozmawiać o dobrej współpracy". To sugestia, że większość rządząca, która w sejmiku małopolskim jest opozycją, jest bliska porozumienia się z częścią radnych PiS i przejęcia władzy.



- Rozgrywka jest trudna. A jeśli rzeczywiście wycofają Kmitę i wystawią kogoś innego z PiS, to nawet ci zawieszeni przez Kaczyńskiego mogą się zacząć zastanawiać, czy nie warto wrócić na łono partii – twierdzi z kolei polityk PSL.