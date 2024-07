Swojej jednoznacznej postawy nie zmieniają władze PiS. – Bunt jest działaniem na korzyść obecnej władzy, a ludzie, którzy działają na jej korzyść, popełniają rzecz haniebną - powiedział o sytuacji w sejmiku we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie konferencji prasowej. Radni mają czas do lipca, by wybrać władze. Inaczej region czekają przyspieszone wybory, które – jak szacuje jeden z naszych informatorów – mogą odbyć się wczesną jesienią. – PiS liczy na to, że uda się zmobilizować wyborców, a wcześniej obwinić buntowników za konieczność organizacji wyborów. Nowogrodzka już sygnalizowała, że z punktu widzenia władz PiS rozmowy ze zbuntowanymi radnymi nie mają sensu.

Zmęczenie materiału w szeregach PiS

Serial „wybieranie marszałka” trwa już wiele tygodni. PiS nie jest w stanie przełamać oporu we własnych szeregach. A jak na to spogląda się w samym Krakowie? – Specyfika sejmiku powoduje, że mieszkańcy Małopolski nie do końca wiedzą, czym się sejmik zajmuje. Władze od lat nie potrafiły swoimi działaniami zainteresować mieszkańców czy lokalne media. Trochę w sejmiku skupiono się na rozdawaniu bonów dla OSP. Dla Krakowa poza kwestiami smogu sejmik nie ma większego znaczenia – mówi nam Patryk Salamon, szef serwisu LoveKrakow.pl. – Jest bardzo duże zmęczenie tematem, ale sami politycy je wywołują. Wydawało się, że wybór marszałka będzie formalnością. Wszystko zawsze odbywało się w aksamitny sposób. Teraz jest inaczej. Zmęczenie „wiecznym kandydatem”, czyli Łukaszem Kmitą, jest bardzo odczuwalne – dodaje w rozmowie z nami Salamon.

Czytaj więcej Polityka Konflikt w PiS w Małopolsce trwa. Ojciec prezydenta nie przerwie obrad 1 lipca Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego (prywatnie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy) zapowiedział w rozmowie z TVN24, że "nie może się zastosować" do prośby Łukasza Kmity, przewodniczącego małopolskiego PiS i kandydata klubu PiS na marszałka województwa.

O sprawę pytamy też prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Cała ta sytuacja jest tak naprawdę w pewnym sensie tragikomiczna. Podobne problemy na Podlasiu doprowadziły PiS do utraty władzy. Metoda Kaczyńskiego jest oparta tylko i wyłącznie na osobistej lojalności. Teraz jest moment maksymalnej siły radnych, bo po powołaniu marszałka stracą swoją pozycję, marszałka trudno zresztą odwołać, kiedy radni już go wybiorą. Kluczowe znaczenie ma to, że ewidentnie w PiS jest problem z przywództwem, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym – mówi nam Flis.

Kryzys PiS w Małopolsce trwa. Szanse na przejęcie w Krakowie przez opozycję

Z Małopolski dochodziły w ciągu dnia informacje, że urzędujący marszałek Witold Kozłowski z PiS miał być już wstępnie „dogadany” z politykami PSL. – Nie chcę przesądzać, jeśli chodzi o rozwój sytuacji – tonuje nastroje jeden z naszych rozmówców z PSL. Inny polityk podkreśla, że jego zdaniem Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga spróbują jednak dokonać wyboru bez porozumienia z Kozłowskim. Te obydwa warianty nie są zresztą wobec siebie wzajemnie sprzeczne, a ludowcy i Koalicja Obywatelska mają prowadzić własne negocjacje.

Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. We wtorek w porannym programie Radia Kraków poseł KO Marek Sowa zapowiedział, że teraz to Koalicja Obywatelska wystawi kandydata na marszałka. Sowa podał też warunki rozmowy z Kozłowskim. – Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy głosowali na kandydata PiS. Jak coś się zmieni i Witold Kozłowski ze swoją grupą opuści Klub PiS, będzie to temat do rozmowy – powiedział w Radiu Kraków poseł Sowa.