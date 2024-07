Anna Bryłka: Polskę stać na budowę CPK

Bryłka komentowała także kwestię reparacji. Podkreśliła, że ważne jest, by ta sprawa została zamknięta. - Polsce na pewno należą się reparacje. To nie jest tak, że sprawa została od początku do końca wyjaśniona - dodała.

Europosłanka mówiła również o realizacji CPK. W zeszłą środę premier Donald Tusk ogłosił przemodelowanie wcześniejszych koncepcji dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisko nie będzie tak wielkie (na 34 mln zamiast 40 mln pasażerów), jak obiecywali wcześniej politycy PiS, skromniejsza może wydawać się także część kolejowa, realizowana w odmiennej koncepcji.

- Uważam że Polskę stać na to, żeby takie duże inwestycje realizować. Mam nadzieję, że CPK będzie realizowane i że pod presją społeczną premier będzie musiał po prostu podjąć tę decyzję i ją zrealizować - wskazała Bryłka.

Do jakiej frakcji w PE dołączy Konfederacja?

Europosłanka Konfederacji mówiła również o przyszłości swojej partii w Parlamencie Europejskim. Rozmowy na temat frakcji trwają. Bryłka podkreśliła, że nie wyobraża sobie współpracy z niemiecką AfD. W dotychczasowym kształcie Konfederacji najbliżej było do EKR, którą tworzą politycy PiS oraz frakcji Tożsamość i Demokracja, do której należą członkowie partii Marine Le Pen. Bryłka wskazała również, że powstała nowa frakcja, którą współtworzy m.in. premier Viktor Orbán.