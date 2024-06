Rada Europejska wybrała Ursulę von der Leyen na kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej. Przy okazji też zdecydowano, że przewodniczącym Rady Europejskiej będzie portugalski socjalista Antonio Costa, a unijną dyplomacją pokieruje liberalna premier Estonii Kaja Kallas. Ale tylko von der Leyen wymaga potwierdzenia przez Parlament Europejski, co ma nastąpić w głosowaniu 18 lipca. Do tego czasu Niemka musi zabiegać o dodatkowe głosy, bo samo poparcie chadeków, socjalistów i liberałów, którzy podzielili się wysokimi stanowiskami, może nie wystarczyć.

Meloni strategicznie wstrzymała się od głosu

Pomocne byłoby uzyskanie wsparcia ze strony Giorgii Meloni, której Partia Bracia Włosi ma w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 24 europosłów. Meloni czuła się obrażona sposobem, w jaki została potraktowana przez negocjatorów wysokich stanowisk, w tym Donalda Tuska. Ostatecznie jednak w czasie szczytu w ostatni czwartek wielu przywódców wygłaszało pod jej adresem przyjazne słowa. I Włoszka nie zagłosowała przeciw von der Leyen, tylko wstrzymała się od głosu. Co może być dobrym prognostykiem przed ostateczną batalią w PE.

Ostatni szczyt pokazał zresztą, że Meloni – mimo przynależności do eurosceptycznej grupy EKR – jest w głównym nurcie polityki europejskiej. Gdy doszło do ważnych dyskusji programowych nad europejską obroną, czy agendą strategiczną UE na najbliższe lata, to Meloni była w większości, a izolowane były…Niemcy i Francja.

Te dwa kraje nieoczekiwanie zgłosiły mnóstwo poprawek do uzgodnionego wcześniej przez dyplomatów projektu Agendy Strategicznej UE, w tym m.in. postulując bardziej ambitne zapisy dotyczących Zielonego Ładu, czy paktu migracyjnego. Od razu zareagował na to Donald Tusk, który powiedział im, że to nie jest to moment na taką debatę. Nieoczekiwanie też wszyscy inni go poparli.