Kampania prezydencka w USA wchodzi w nową fazę po pierwszej - i być może jedynej - debacie prezydenckiej. Na to, co dzieje się za Atlantykiem bardzo uważnie patrzą kluczowi gracze w Warszawie. - Pałac Prezydencki chyba szczególnie uważnie, tak samo jak KPRM. To, co dzieje się w tym wyścigu wpływa na Warszawę, Brukselę i nie tylko - mówił Michal Kolanko w podcaście Polityczne Michałki. I przypominał, że niedawno Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem, co wywołało wielkie emocje w Polsce. – Paradoks polega na tym, że część polskiej prawicy wspiera Tumpa, bo pojedynek Republikanie vs Demokraci widzą jak przedłużenie sporu Kaczyńskiego z Tuskiem. I to mimo, że tezy głoszone przez Tumpa w sprawie wojny w Ukrainie powinny wszystkich w Polsce niepokoić – zwrócił uwagę Michał Szułdrzyński.

Komentatorzy rozmawiali też o innych tematach - sprawie CPK i deklaracji premiera Tuska co do kontynuacji projektu w Baranowie. - Trójskok w Nowoczesność ogłoszony przez Tuska to powrót do sprawdzanego modelu aspiracyjnego a la Zielona Wyspa. To początek planu na zwycięstwo w wyborach w 2027 - mówił Kolanko. Z kolei zdaniem Szułdrzyńskiego celem Tuska było zejście z linii strzału opozycji. Podjęcie projektu lotniska tak, by nikt nie mógł powiedzieć, że wygasza projekty modernizacyjne.

To samo – zdaniem Szułdrzyńskiego dotyczy deklaracji premiera w sprawie kontrowersji związanych z usunięciem z wystawy w Muzeum II Wojny Światowej wizerunków rotmistrza Pileckiego, św. o Kolbe i rodziny Ulmów.

Inne tematy poruszane w Politycznych Michałkach to dyskusja na lewicy wokół wspólnego projektu Matysiak-Horala i oraz spór w Małopolskim PiS.