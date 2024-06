Dr Bartłomiej Machnik: PiS zmieni nazwę? Bez sensu. Niech zmieni narrację i aktorów

Gościem porannego programu Michała Kolanki był dr Bartłomiej Machnik, UKSW. Ekspert zapytany został między innymi, czy wciąż istnieje takie pojęcie jak „sezon ogórkowy” czy obecnie jest to pojęcie z innych czasów, kiedy inaczej funkcjonowały media i świat polityki. - Z wielu powodów już czegoś takiego w polskiej polityce nie ma – przynajmniej teraz. Jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o takim „sezonie ogórkowym” – że politycy odpoczywają latem i że jest jakaś cisza. Mam wrażenie, że – szczególnie ta kadencja i politycy, którzy są teraz na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji – tego sezonu już nie ma - stwierdził. - Z jednej strony cały czas mamy tarcia w koalicji rządowej i chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że to nagle zakończy się na kilka tygodni. Z drugiej strony mamy bardzo intensywną debatę wewnątrz PiS – co dalej z tą partią. Mówię oczywiście nie o samym jej istnieniu, a o kształcie. Też nie mamy wątpliwości, że nagle się to nie skończy na parę tygodni. Z trzeciej strony ostatnia decyzja rządu o inwestycji w CPK – na kilka najbliższych tygodni ta dyskusja będzie pewnie zagospodarowana. Taki przykładów można podawać bardzo dużo. W żadnym stopniu nie można powiedzieć, że politycy pojadą na wakacje i nie będzie o nich słychać - podkreślił dr Bartłomiej Machnik, UKSW.

Reklama

Czytaj więcej Publicystyka Jacek Nizinkiewicz: Czy PiS zmieni nazwę? Partia ma plan na nowe otwarcie Jarosław Kaczyński liczy, że dynamiczna kampania prezydencka i zmiana szyldu da nowy impuls jego partii jesienią. Koalicja Obywatelska jako pierwsza nie ogłosi swojego kandydata na prezydenta Polski i czeka na ruch największego konkurenta.

Dr Bartłomiej Machnik: Nie przewiduję rozpadu koalicji. Idea rozliczania PiS jest elementem spajającym

- Ciśnienie związane z otrzymywaniem informacji będzie nieco mniejsze, ale pamiętajmy o jeszcze jednym aspekcie, który jest ważny – przynajmniej z perspektywy wyborców. Mamy za sobą trzy intensywne kampanie wyborcze – polskie społeczeństwo było bombardowane wręcz przeróżnymi wiadomościami, postulatami, kłótniami, informacjami. Z naturalnych powodów ten styl komunikowania się troszkę już przepalił. Tu na pewno wyborcy będą nieco bardziej na to wyczuleni. Natomiast nie mam wątpliwości, że politycy nie będą mogli się zatrzymać. Pytanie oczywiście jak ze skutecznością przekazu – bo to jest rzecz, która może być bardzo ważna — powiedział Machnik.

Dr Bartłomiej Machnik zapytany został także o to, co obecnie jest najważniejsze dla polityków. - Wydaje mi się, że kwestia pewnego uporządkowania relacji w koalicji. Nie jest tajemnicą, że zarówno Trzecia Droga, jak i Lewica, walczą teraz o większe wpływy w koalicji. Wydaje się, że Lewica jest w najtrudniejszej sytuacji – walczy o przetrwanie - powiedział. - Na ten czas nie przewiduję rozpadu koalicji ani dużego kryzysu, bo idea rozliczania PiS jest tu elementem spajającym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Trzecia Droga zapewne będzie chciała wykorzystać to, że Lewica jest w potrzasku i zwiększyć swoją siłę w koalicji - dodał. - Wydaje mi się, że ten czas to skupienie się przede wszystkim na zachowaniu spójności, wywalczeniu sobie pewnego miejsca. W mniejszym stopniu przewidywałbym tu prace legislacyjne, prace nad ustawami. Prawdopodobnie będzie to takie bieżące zarządzanie krajem i monitorowanie tego, co dzieje się na granicy wschodniej. Bo to jest temat, na który nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć – z dnia na dzień sytuacja może ulec diametralnie zmianie - zaznaczył.