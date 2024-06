Sławomir Mentzen: Będę lepszym kandydatem na prezydenta niż Szymon Hołownia

Jeżeli prezydent nie będzie ani z PiS-u, ani z Platformy, to będzie bezpiecznikiem zarówno dla jednych wariatów, jak i dla drugich wariatów, Sławomir Mentzen

Lider Konfederacji przypomniał kampanię wyborczą i obietnice lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska na temat obniżki podatków i zwiększenia wydatków. - Okazało się - to było zupełnie oczywiste - że nie da się obniżać podatków i podwyższać wydatków. Najpierw trzeba uprościć podatki, następnie obniżyć wydatki i za tym obniżyć podatki - tłumaczył.

Mentzen przekonywał, że najpierw w Polsce należy uprościć prawo podatkowe, by przedsiębiorcom łatwiej było prowadzić działalność gospodarczą. - Jeżeli przedsiębiorcy będą mogli się łatwiej rozwijać, więcej ludzi zatrudniać, przychody budżetowe z tego powodu oczywiście i tak wzrosną. Natomiast należy przede wszystkim nie zwiększać wydatków, nie waloryzować zasiłków socjalnych, nie waloryzować 500+ do 800+, nie wprowadzać 13. i 14. emerytury, nie wprowadzać nowych wydatków, bo nas na to nie stać - zaznaczył. Odnosząc się do stanu systemu ochrony zdrowia w Polsce lider Konfederacji ocenił, że należy przełamać monopol NFZ, ponieważ "każdy monopol działa źle".

Wybory na prezydenta. Czy Sławomir Mentzen będzie kandydatem Konfederacji?

Sławomir Mentzen był też w Polsat News pytany o prawybory Konfederacji przed wyborami prezydenckimi. - Logika by nakazywała, żeby jesienią wskazać kandydata na prezydenta - powiedział. Czy lider Nowej Nadziei wystartuje w tych prawyborach? - Z całą pewnością chcę być kandydatem na prezydenta - oświadczył. Mentzen ocenił, że jest duża szansa, by został kandydatem na prezydenta. W poprzednich wyborach prezydenckich kandydatem wyłonionym w prawyborach Konfederacji był reprezentant Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, obecnie wicemarszałek Sejmu.